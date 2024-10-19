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Давыдов Аким

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Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: Иванов Давыд

Мать: Косьмина Анисья

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
18.01.1885 ст.

Жена: Галактионова Анна

Рождение ребёнка
24.08.1887 ст.

Сын: Иоакимов Адриан

Мать ребёнка: Галактионова Анна

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.

Дочь: Иоакимова Параскева

Мать ребёнка: Галактионова Анна

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.06.1899 ст.

Сын: Екимов Иоанн

Мать ребёнка: Галактионова Анна

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1909

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