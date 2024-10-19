Давыдов Аким
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Иванов Давыд
Мать: Косьмина Анисья
Бракосочетание
18.01.1885 ст.
Жена: Галактионова Анна
Рождение ребёнка
24.08.1887 ст.
Сын: Иоакимов Адриан
Мать ребёнка: Галактионова Анна
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.
Дочь: Иоакимова Параскева
Мать ребёнка: Галактионова Анна
Рождение ребёнка
08.06.1899 ст.
Сын: Екимов Иоанн
Мать ребёнка: Галактионова Анна
Смерть
После 1909