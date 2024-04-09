Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреевна

Место рождения

д.Богдановка

Дата рождения

Около 1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Кислов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович

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