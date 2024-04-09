Прасковья Андреевна
Место рожденияд.Богдановка
Дата рожденияОколо 1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Кислов Федор Денисович