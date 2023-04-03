Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Савина) Мария

Отец ребёнка: Савин Михаил

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Савина) Мария

Отец ребёнка: Савин Михаил

Рождение ребёнка
1839

Сын: Савин Федор

Отец ребёнка: Савин Михаил

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Савина) Евдокия

Отец ребёнка: Савин Михаил

Смерть
Неизвестно

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