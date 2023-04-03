Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Савина) Мария
Отец ребёнка: Савин Михаил
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Савина) Мария
Отец ребёнка: Савин Михаил
Рождение ребёнка
1839
Сын: Савин Федор
Отец ребёнка: Савин Михаил
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Савина) Евдокия
Отец ребёнка: Савин Михаил
Смерть
Неизвестно