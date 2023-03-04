Коновалова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович
Рождение ребёнка
01.09.1809 ст.
Дочь: (Коновалова) Марфа Аверковна
Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Тотаринова (Коновалова) Наталия Аверковна
Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Коновалова) Устина Аверковна
Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Коновалова) Васса Аверковна
Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Коновалова (Коновалова) Ульяна Аверковна
Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович
Смерть
После 1834