Коновалова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Аверкий Макарович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коновалов Иван Аверкивич

Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович

Рождение ребёнка
01.09.1809 ст.

Дочь: (Коновалова) Марфа Аверковна

Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Тотаринова (Коновалова) Наталия Аверковна

Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Коновалова) Устина Аверковна

Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Коновалова) Васса Аверковна

Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Коновалова (Коновалова) Ульяна Аверковна

Отец ребёнка: Коновалов Аверкий Макарович

Смерть
После 1834

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