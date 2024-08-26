(Жеребцова) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1916
Отец ребёнка: Жеребцов Федор Захарович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Жеребцова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Жеребцов Федор Захарович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жеребцов Федор Захарович