(Жеребцова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жеребцова) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1916

Сын: Жеребцов Роман Федорович

Отец ребёнка: Жеребцов Федор Захарович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Жеребцова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Жеребцов Федор Захарович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеребцов Федор Захарович

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