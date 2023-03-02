Схоменко (Демьяненко) Парасковья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко (Демьяненко) Парасковья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Схоменко Алексей Борисов

Рождение ребёнка
15.07.1917

Сын: Схоменко Филлипп Алексеевич

Отец ребёнка: Схоменко Алексей Борисов

Рождение ребёнка
29.07.1923

Сын: Схоменко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Схоменко Алексей Борисов

Смерть
Неизвестно

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