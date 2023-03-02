Схоменко (Демьяненко) Парасковья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
15.07.1917
Сын: Схоменко Филлипп Алексеевич
Отец ребёнка: Схоменко Алексей Борисов
Рождение ребёнка
29.07.1923
Отец ребёнка: Схоменко Алексей Борисов
Смерть
Неизвестно