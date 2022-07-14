Сумкин Филипп Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин Филипп Киприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сумкин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сумкин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
18.10.1854

Сын: Сумкин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Матрена Семеновна

Смерть
Неизвестно

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