Сумкин Филипп Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Матрена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
18.10.1854
Сын: Сумкин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Матрена Семеновна
Смерть
Неизвестно