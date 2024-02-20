Насонов Федот Сосипатрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонов Федот Сосипатрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Насонов Сосипатр Федотович

Мать: Насонова Ирина

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Насонова Анна Федотовна

Мать ребёнка: Насонова Лукерья

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Насонова Наталия Федотовна

Мать ребёнка: Насонова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насонова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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