Насонов Федот Сосипатрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Насонов Сосипатр Федотович
Мать: Насонова Ирина
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Насонова Анна Федотовна
Мать ребёнка: Насонова Лукерья
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Насонова Наталия Федотовна
Мать ребёнка: Насонова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насонова Лукерья
Смерть
Неизвестно