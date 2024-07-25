Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан

Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1801

Дата смерти

25.02.1866

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

1825 г.р.
1828 г.р.
1831 г.р.
1832 г.р.
1837 г.р.
1840 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1801

Отец: Иосиф Федорович

Мать: Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Николай

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.11.1828

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Петр

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Рождение ребёнка
24.11.1832

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.1837

Сын: Федор

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1840

Дочь: Мотрона

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Рождение ребёнка
08.06.1846

Сын: Федор

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Смерть
25.02.1866
Рождение ребёнка
16.09.1927

Сын: Даниил

Мать ребёнка: Домникия Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.