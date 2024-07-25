Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1801
Дата смерти25.02.1866
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1801
Отец: Иосиф Федорович
Мать: Меланья Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Николай
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.11.1828
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Петр
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1832
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1837
Сын: Федор
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Рождение ребёнка
28.05.1840
Дочь: Мотрона
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Рождение ребёнка
08.06.1846
Сын: Федор
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна
Смерть
25.02.1866
Рождение ребёнка
16.09.1927
Сын: Даниил
Мать ребёнка: Домникия Алексеевна