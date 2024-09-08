(Давыдова) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1850
Осипа Ларионова дочь Анна 1 месяц (Ревизская сказка 1850. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2272, лист 43) | Осипа Ларионова дочь Анна 7 лет 1 месяц (Ревизская сказка 1857. ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297, лист 51) ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Ревизская сказка 1857 г. Соликамский уезд, Александровский завод | ГКУ ГАПК. Ф.111.Оп.1.Д.2297 | Ревизская сказка 1857 года ноября 26 Пермской губернии Соликамского уезда Александровского чугуноплави... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1873
Сын: Ларионов Ефимий Михайлович
Отец ребёнка: Ларионов Михаил Петрович
Запись о рождении № 3 | Имя: Евфимий | Родители: Александровского завода мастеровой Михаил Петров Ларионов и жена его Анна Иосифовна, оба православного вероисповедания | Восприемник: того же завода ма... Показать все
Смерть
Неизвестно