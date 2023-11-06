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Михина (Солотенкова) Мария Семёновна
Михина (Солотенкова) Мария Семёновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1946
Пол
Женский
Отец
Солотенков Семен Осипович
1905 г.р.
Мать
Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1946
Отец:
Солотенков Семен Осипович
Мать:
Солотенкова Татьяна Васильевна
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