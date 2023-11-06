Михина (Солотенкова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихина (Солотенкова) Мария Семёновна

Михина (Солотенкова) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1946

Отец: Солотенков Семен Осипович

Мать: Солотенкова Татьяна Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close