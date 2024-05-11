Власенко (Медяник) Антонина Георгиевна 13.06.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власенко (Медяник) Антонина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: Медяник георгий федотович

Мать: Медяник (Алейникова) евгения михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.12.1979

Дочь: Валуйская Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
06.08.1993

Сын: Власенко Евгений Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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