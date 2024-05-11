Власенко (Медяник) Антонина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1979
Дочь: Валуйская Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Колпаков Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
06.08.1993
Сын: Власенко Евгений Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности