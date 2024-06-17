Семенов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Богатова нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Богатова нина
Рождение ребёнка
06.09.1980
Дочь: Семенова Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Богатова нина