Панус Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1936
Дата смертиДо 1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Ужур, Ужурский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
До 1996