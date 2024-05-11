Панус Вячеслав Иванович 08.11.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПанус Вячеслав Иванович

Панус Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1936

Дата смерти

До 1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Ужур, Ужурский район, Красноярский край, Союз Советских Социалистических Республик
Смерть
До 1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.