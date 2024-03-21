Шишкин Вадим
мужской, родился 31.12.1988, Россия г.Красноярск
Супруги
Шишкина НатальяНеизвестно г.р.
Дети
(Шишкин) Вероника03.07.2019 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1988
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия г.Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Наталья
Россия г.Красноярск
Рождение ребёнка
03.07.2019
Дочь: (Шишкин) Вероника
Мать ребёнка: Шишкина Наталья
Россия г.Красноярск