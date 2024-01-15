Авдотья Андреева
Место рожденияд.Столбиха, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Исаков
Рождение ребёнка
1786
Сын: Назар Аникеев
Отец ребёнка: Аникей Исаков
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Аксинья Аникеева
Отец ребёнка: Аникей Исаков
Смерть
Неизвестно