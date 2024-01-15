Авдотья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Андреева

Место рождения

д.Столбиха, Вышневолоцкий уезд, Тверская губ.

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Исаков

Рождение ребёнка
1786

Сын: Назар Аникеев

Отец ребёнка: Аникей Исаков

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Аксинья Аникеева

Отец ребёнка: Аникей Исаков

Смерть
Неизвестно

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