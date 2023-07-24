Васильева (Вершинина) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Вершинина) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вершинин Григорий Степанович

Мать: Вершинина Татьяна Силаевна

Рождение ребёнка
29.03.1961

Сын: Васильев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий

Рождение ребёнка
12.04.?

Дочь: Петрова Галина

Отец ребёнка: Васильев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Григорий

Смерть
Неизвестно
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