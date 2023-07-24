Васильева (Вершинина) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1961
Сын: Васильев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий
Рождение ребёнка
12.04.?
Дочь: Петрова Галина
Отец ребёнка: Васильев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Григорий
Смерть
Неизвестно