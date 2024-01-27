Зюзина Матрена Моркеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюзина Матрена Моркеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1924

Сын: Зюзин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1927

Дочь: Спирина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1927

Дочь: Спирина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.06.1931

Дочь: Бубнова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюзин Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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