Зюзина Матрена Моркеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1924
Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1927
Дочь: Спирина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.07.1927
Дочь: Спирина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.06.1931
Дочь: Бубнова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Зюзин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно