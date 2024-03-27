Болембах Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1960
Дочь: Марина Владиславовна
Отец ребёнка: Болембах Владислав
Рождение ребёнка
1963
Сын: Болембах Сергей
Отец ребёнка: Болембах Владислав
Рождение ребёнка
18.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болембах Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болембах Владислав
Смерть
Неизвестно