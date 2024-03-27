Болембах Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

1960 г.р.
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1960

Дочь: Марина Владиславовна

Отец ребёнка: Болембах Владислав

Рождение ребёнка
1963

Сын: Болембах Сергей

Отец ребёнка: Болембах Владислав

Рождение ребёнка
18.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болембах Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болембах Владислав

Смерть
Неизвестно
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