Бухарина (Киселева) Марфа Ивлиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Иов (Ивлий) Корнилович
Мать: Марья Нефедовна
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Бухарин Илья Антонович
Рождение ребёнка
21.08.1885
Сын: Бухарин Тихон Ильич
Отец ребёнка: Бухарин Илья Антонович
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бухарин Илья Антонович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Бухарин Илья Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно