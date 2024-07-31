Стародубцев Михай
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Стародубцева) Праскевья
Мать ребёнка: Стародубцева (Березуцкая) Марья Егоровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Стародубцев Василий
Мать ребёнка: Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Стародубцева) Василиса
Мать ребёнка: Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна
Смерть
Неизвестно