Стародубцев Михай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Михай

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Стародубцев Семен

Мать: Стародубцева (Нечаева) Матрена Алексеевна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Березуцкая) Марья Егоровна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Стародубцева) Праскевья

Мать ребёнка: Стародубцева (Березуцкая) Марья Егоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Стародубцев Василий

Мать ребёнка: Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Стародубцева) Василиса

Мать ребёнка: Стародубцева (Березуцкая) Дарья Осиповна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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