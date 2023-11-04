Коченгина Матрена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1776
Отец: Коченгин Павел Андреевич?
Мать: N Маремьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Босых Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Босых София Ивановна
Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Босых Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич
Смерть
Неизвестно