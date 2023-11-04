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Коченгина Матрена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Коченгин Павел Андреевич?

Мать: N Маремьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Босых Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Босых София Ивановна

Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Босых Василий Иванович

Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Босых Филимон Иванович

Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Босых Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Босых Иван Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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