Тарлыкова (Скоробогатько) Антонина Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлыкова (Скоробогатько) Антонина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Скоробогатько Демьян Иванович

Мать: Скоробогатько Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарлыков Анатолий Алексеевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарлыков Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарлыков Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарлыков Анатолий Алексеевич

Смерть
2017
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