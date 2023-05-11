Тарлыкова (Скоробогатько) Антонина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
25.08.1949
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2017