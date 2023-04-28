Ухов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова Екатерина Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина (Ухова) Мария (Марфа) Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Тененичи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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