Рогалев Устин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалев Устин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

1916 в Спирино
Смерть
Неизвестно
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