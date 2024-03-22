Иванова (Александрова) Серафима Александровна
Место рождения
Дата рождения23.07.1908
Дата смерти13.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1908
Рождение ребёнка
29.04.1929
Дочь: Григорьева Алевтина
Рождение ребёнка
04.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валерий
Смерть
13.12.1984
76 лет