Иванова (Александрова) Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Александрова) Серафима Александровна

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

23.07.1908

Дата смерти

13.12.1984

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1908

Отец: Спиридонов Александр Спиридонович

Мать: Спиридонова Христина Максимовна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.04.1929

Дочь: Григорьева Алевтина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Ефрем Иванович

Хучель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Ефрем Иванович

Хучель, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Хучель, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
13.12.1984
76 лет
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