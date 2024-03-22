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Медведев Максим Лукьянов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.08.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1816

Отец: Медведев Лукьян Алексеев

Мать: Медведева Акилина Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.08.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економические крестьяне Михайла Васильева и Аксинья Андреева | Казанская церковь
Бракосочетание
15.08.1834

Жена: Медведева Агапия Кирилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители села Новой Рачейки казенной кресьянинъ Егоръ Степановъ Захарофъ, Козма Ильинъ Глушенковъ, Ларионъ Алексеифъ; по невестѣ Онаго жь уезда пригорода Кашпира казенны кресьяне, Фѣдотъ Я... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Сын: Медведев Сергей Максимов

Мать ребёнка: Медведева Агапия Кирилова

Смерть
Неизвестно
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