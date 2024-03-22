Медведев Максим Лукьянов
Место рождения
Дата рождения06.08.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1816
Крещение
13.08.1816
воспреемники: Економические крестьяне Михайла Васильева и Аксинья Андреева | Казанская церковь
Бракосочетание
15.08.1834
По женихѣ Поручители села Новой Рачейки казенной кресьянинъ Егоръ Степановъ Захарофъ, Козма Ильинъ Глушенковъ, Ларионъ Алексеифъ; по невестѣ Онаго жь уезда пригорода Кашпира казенны кресьяне, Фѣдотъ Я... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Медведева Агапия Кирилова
Смерть
Неизвестно