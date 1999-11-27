Лепихина (Казакова) Зоя Дмитриевна 07.12.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепихина (Казакова) Зоя Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1927

Дата смерти

27.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927

Отец: Казаков Дмитрий Иванович

Мать: Казакова Ольга Михаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
13.01.1953

Сын: Лепихин Василий Александрович

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
16.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
13.06.1958

Сын: Лепихин Григорий Александрович

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
13.03.1961

Сын: Лепихин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
08.08.1963

Дочь: Лепихина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
25.10.1966

Сын: Лепихин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Рождение ребёнка
29.06.1968

Сын: Лепихин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович

Смерть
27.11.1999

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