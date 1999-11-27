Лепихина (Казакова) Зоя Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1927
Дата смерти27.11.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
13.01.1953
Сын: Лепихин Василий Александрович
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
16.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
13.06.1958
Сын: Лепихин Григорий Александрович
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
13.03.1961
Сын: Лепихин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
08.08.1963
Дочь: Лепихина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
25.10.1966
Сын: Лепихин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Рождение ребёнка
29.06.1968
Сын: Лепихин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Лепихин Александр Семенович
Смерть
27.11.1999