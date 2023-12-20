Мамонтов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мамонтов Василий Петрович

Мать: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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