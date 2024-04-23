Якименко (Хлынцева) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Хлынцева) Светлана Петровна

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Место рождения

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

Дата рождения

09.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974

Отец: Хлынцев Пётр Иванович

Мать: Хлынцева (Трусова) Людмила Геннадьевна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якименко Алексей Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.01.1996

Дочь: Перцева (Якименко) Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Якименко Алексей Владимирович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.01.1996

Дочь: Перцева (Якименко) Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якименко Алексей Владимирович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область

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