Якименко (Хлынцева) Светлана Петровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1996
Дочь: Перцева (Якименко) Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Якименко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
23.01.1996
Дочь: Перцева (Якименко) Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якименко Алексей Владимирович