Бибиямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсура

Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазан

Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсия

Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самига

Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуфар

Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баязитов Салауат

Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович

Смерть
Неизвестно
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