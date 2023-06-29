Бибиямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсура
Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рамазан
Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шамсия
Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самига
Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зуфар
Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баязитов Салауат
Отец ребёнка: Баязитов Мухаметзакир Халфетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно