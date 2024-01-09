Филипенко Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенко Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филипенко Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипенко Василий Егорович

Рождение ребёнка
06.05.1953

Сын: Филипенко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Филипенко Василий Егорович

Изюм, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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