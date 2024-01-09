Филипенко Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филипенко Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1953
Сын: Филипенко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Филипенко Василий Егорович
Изюм, Харківська область
Смерть
Неизвестно