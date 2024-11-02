Сорокина (Иванова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Иванова) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Тябакасы, Моргаушский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.10.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1983

Отец: Иванов Геннадий

Мать: скрыто настройками приватности

Тябакасы, Моргаушский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Андрей

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.2021

Дочь: (Сорокина) Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Сорокин Андрей

Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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