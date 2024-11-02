Сорокина (Иванова) Татьяна Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1983
Отец: Иванов Геннадий
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.2021
Дочь: (Сорокина) Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Сорокин Андрей
Малый Югуть, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия