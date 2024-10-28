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Матрона Емельяновна

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Около 1674 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Емельян Ефимович

Мать: Екатерина Андреевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 135 об – 136 лист. Село Старое. Емельян Ефимович, 48 лет и жена его Екатерина Андреевна, 45 лет. У них дети Петр, 17 лет, холост, Василий, 11 лет, Федор, 8 лет, Матрона, 7 лет. 1719г
Смерть
После 1724

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