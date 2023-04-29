Рыбин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1959

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1959

Отец: Рыбин Михаил Иванович

Мать: Рыбина Мария Ивановна

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