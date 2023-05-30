Шемарыкин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До 1909 ст.
Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.10.1910 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-102 Калиничев Аким Иванович - Самарский мещанин Денисов Пётр Васильевич - крестьянин Ананьев Яков Григорьевич - крестьянин Замков Фёдор Спиридонович - крестьянин
Смерть
Неизвестно