Шемарыкин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемарыкин Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 1909 ст.
Пилюгино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.10.1910 ст.

Жена: Пёрышкина Евлампия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-102 Калиничев Аким Иванович - Самарский мещанин Денисов Пётр Васильевич - крестьянин Ананьев Яков Григорьевич - крестьянин Замков Фёдор Спиридонович - крестьянин
Смерть
Неизвестно
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