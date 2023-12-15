Моторный Вадим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1983
Мать ребёнка: Моторная (Бунтова) Ольга Робертовна
Рождение ребёнка
31.03.1987
Дочь: Моторная Екатерина Вадимовна
Мать ребёнка: Моторная (Бунтова) Ольга Робертовна
Смерть
Неизвестно