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Моторный Вадим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моторная (Бунтова) Ольга Робертовна

Рождение ребёнка
28.04.1983

Сын: Моторный Антон Вадимович

Мать ребёнка: Моторная (Бунтова) Ольга Робертовна

Рождение ребёнка
31.03.1987

Дочь: Моторная Екатерина Вадимовна

Мать ребёнка: Моторная (Бунтова) Ольга Робертовна

Смерть
Неизвестно

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