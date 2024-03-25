Варвара Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Миронова
Отец ребёнка: Мирон Никифоров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Миронов
Отец ребёнка: Мирон Никифоров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Терентий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Никифоров
Смерть
Неизвестно