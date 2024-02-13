Ческидов Федосей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ческидов Павел Федосеевич
Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ческидова Наталья Федосеевна
Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ческидова Марфа Федосеевна
Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна
Рождение ребёнка
08.05.1783 ст.
Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна
Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ческидова Степанида Федосеевна
Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна
Смерть
Неизвестно