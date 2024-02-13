Ческидов Федосей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧескидов Федосей Фёдорович

Ческидов Федосей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Ческидов Фёдор Григорьевич

Мать: Ческидова Марина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ческидова Авдотья Исаковна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ческидов Павел Федосеевич

Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ческидова Наталья Федосеевна

Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ческидова Марфа Федосеевна

Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна

Рождение ребёнка
08.05.1783 ст.

Сын: Ческидов Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна

Солодилова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ческидова Степанида Федосеевна

Мать ребёнка: Ческидова Авдотья Исаковна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.