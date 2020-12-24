Помелова (Повышева) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помелова (Повышева) Нина Петровна

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Место рождения

Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.01.1942

Дата смерти

24.12.2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Корюшкино, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
01.02.1961

Муж: Помелов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помелов Михаил Александрович

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помелов Михаил Александрович

Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.12.2020

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