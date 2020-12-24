Помелова (Повышева) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1942
Дата смерти24.12.2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.02.1961
Рождение ребёнка
09.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помелов Михаил Александрович
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помелов Михаил Александрович
Травное, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
24.12.2020