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Цветков (Григорьев) Евгений Григорьевич

Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

18.02.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1882 - при венчании Григорьев.
Военная служба
1882
Уволенный в запас армии бомбардир-лобаторист Выборгской крепостной артиллерии, 3-й роты.
Бракосочетание
11.04.1882 ст.

Жена: Цветкова Елена Терентьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - крестьянская вдова, вторым браком.
Рождение ребёнка
26.02.1883 ст.

Дочь: Цветкова Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Цветкова Елена Терентьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.

Сын: Цветков Алексей Евгеньевич

Мать ребёнка: Цветкова Елена Терентьевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.02.1886 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Уволенный в запас Армии, бомбардир Выборгской крепостной Артиллерии 3 роты, 34 года, от простуды.

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