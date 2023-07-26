Цветков (Григорьев) Евгений Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти18.02.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
1882 - при венчании Григорьев.
Военная служба
1882
Уволенный в запас армии бомбардир-лобаторист Выборгской крепостной артиллерии, 3-й роты.
Бракосочетание
11.04.1882 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - крестьянская вдова, вторым браком.
Рождение ребёнка
26.02.1883 ст.
Дочь: Цветкова Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Цветкова Елена Терентьевна
Рождение ребёнка
10.02.1886 ст.
Сын: Цветков Алексей Евгеньевич
Мать ребёнка: Цветкова Елена Терентьевна
Смерть
18.02.1886 ст.
Уволенный в запас Армии, бомбардир Выборгской крепостной Артиллерии 3 роты, 34 года, от простуды.