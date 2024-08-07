Савенков Петр Сергеевич 24.11.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Петр Сергеевич

Место рождения

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.11.1905

Дата смерти

29.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1905

Отец: Савенков Сергей Алексеевич

Мать: Савенкова (Зычкина) Надежда Андреевна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
ГААК ф. 144 оп. 6 д.385 л. 238 воспреемник - Зычкин Семен Андреевич (брат матери)
Бракосочетание
Около 1926

Жена: Савенкова Анисья Федоровна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Судя по всему Анисья выходит замуж вторым браком. Первый брак - с Иваном Ждановым. В похоз. книге 1943-1945 к ней приписаны ее дети с фамилией Ждановы, отчество Ивановичи.
Рождение ребёнка
25.08.1927

Дочь: Савенкова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Савенкова Анисья Федоровна

Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Призыв на военную службу
1941
Черёмное, Павловский муниципальный район, Алтайский край
красноармеец, стрелок беспартийный
Захоронение (военное)
После 29.11.1942
Ленинградская обл., Полавский р-н, д. Новая Деревня, северо-восточнее, 200 м
Смерть
29.11.1942
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50601243 погиб в бою

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