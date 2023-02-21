Никифорова Устиния Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Никифоров Гаврила Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Никифоров Николай Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Никифоров Михаил Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Никифоров Ермолай Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно