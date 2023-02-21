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Никифорова Устиния Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Никифоров Гаврила Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Никифоров Иван Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Никифоров Николай Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Никифоров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Никифоров Ермолай Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Никифоров Илья Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Матвеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Федор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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