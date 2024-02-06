Кулемин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.2008
Сын: Кулемин Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Кулемина Екатерина Юрьевна
Рождение ребёнка
12.10.2011
Мать ребёнка: Кулемина Екатерина Юрьевна
Рождение ребёнка
04.12.2018
Дочь: Кулемина Кира Евгеньевна
Мать ребёнка: Кулемина Екатерина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно