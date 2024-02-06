Кулемин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулемин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2008

Сын: Кулемин Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Кулемина Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
12.10.2011

Сын: Кулемин Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Кулемина Екатерина Юрьевна

Рождение ребёнка
04.12.2018

Дочь: Кулемина Кира Евгеньевна

Мать ребёнка: Кулемина Екатерина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулемина Екатерина Юрьевна

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