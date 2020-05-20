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Плотников Александр Анатольевич

Место рождения

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.12.1950

Дата смерти

20.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950

Отец: Плотников Анатолий Александрович

Мать: не указана

Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плотникова (Булах) Тамара Ивановна

Смерть
20.05.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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