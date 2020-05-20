Плотников Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1950
Дата смерти20.05.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1950
Отец: Плотников Анатолий Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плотникова (Булах) Тамара Ивановна
Смерть
20.05.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область