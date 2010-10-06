Левашова (Мусатова) Степанида Павловна 12.11.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашова (Мусатова) Степанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1913

Дата смерти

06.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1913

Отец: Мусатов Павел Иванович

Мать: Мусатова (Балабаева) Пелагея Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашов Сергей Фролович

Рождение ребёнка
22.05.1939

Дочь: Лисовец (Левашова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.01.1942

Дочь: Левашова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1944

Дочь: Левашова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович

Родилась 09.08.1944 Записали 11.08.1944
Рождение ребёнка
15.12.1946

Сын: Левашов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
06.10.2010
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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