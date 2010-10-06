Левашова (Мусатова) Степанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1913
Дата смерти06.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1939
Дочь: Лисовец (Левашова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович
Рождение ребёнка
08.01.1942
Дочь: Левашова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.08.1944
Дочь: Левашова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович
Родилась 09.08.1944 Записали 11.08.1944
Рождение ребёнка
15.12.1946
Сын: Левашов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Левашов Сергей Фролович
Смерть
06.10.2010
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра