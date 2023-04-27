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Савин Владимир Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Анастасия

Рождение ребёнка
05.12.2013

Дочь: Савина Александра Владимирович

Мать ребёнка: Савина Анастасия

Рождение ребёнка
02.01.2019

Дочь: Савина Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Савина Анастасия

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