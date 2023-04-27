Савин Владимир Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Анастасия
Рождение ребёнка
05.12.2013
Дочь: Савина Александра Владимирович
Мать ребёнка: Савина Анастасия
Рождение ребёнка
02.01.2019
Дочь: Савина Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Савина Анастасия