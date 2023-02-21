Чугунов Гермоген Родионоович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.
Сын: Чугунов Василий Гермогенович
Мать ребёнка: Чугунова Евдокия Исидоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Крестьянин села Хотушь Тульского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно