Чугунов Гермоген Родионоович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Гермоген Родионоович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1900 ст.

Сын: Чугунов Василий Гермогенович

Мать ребёнка: Чугунова Евдокия Исидоровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900
Хотушь, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Крестьянин села Хотушь Тульского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Евдокия Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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