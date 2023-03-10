Солодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Солодовников) Мария Филипповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Солодовников) Нина Филипповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Фофонов (Солодовников) Любовь Филипповна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Муж: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Николай Филиппович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Александр Филиппович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности