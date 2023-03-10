Солодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно

Солодовников (Пупыкин) Прасковья Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1935 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Солодовников) Мария Филипповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Солодовников) Нина Филипповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Фофонов (Солодовников) Любовь Филипповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
25.12.1935

Сын: Солодовников Николай Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Солодовников Александр Филиппович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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