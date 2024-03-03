Аманова Марья Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аманов Иван Степанов
Отец ребёнка: Аманов Степан Анфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Аманов Петр Степанов
Отец ребёнка: Аманов Степан Анфимов
Смерть
Неизвестно