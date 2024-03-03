Аманова Марья Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аманова Марья Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аманов Иван Степанов

Отец ребёнка: Аманов Степан Анфимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аманов Степан Анфимов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Аманов Петр Степанов

Отец ребёнка: Аманов Степан Анфимов

Смерть
Неизвестно

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